Ein Brandstifter war am Donnerstagabend in Mücheln unterwegs.

Mücheln/MZ - Die Polizei hat am Donnerstagabend einen mutmaßlichen 23-jährigen Brandstifter in Mücheln dingfest gemacht. Zuvor, berichtet die Polizei, brannten im Eptinger Rain zunächst Äste, kurze Zeit später in einem leerstehenden Gebäude ein Reifen und außerhalb eine Couch. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Gebäudes über und verursachte einen Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro.