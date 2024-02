In Braunsbedra brannten in der Nacht zu Freitag zwei Pkw im Abstand von wenigen Stunden auf demselben Privatgelände. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In Braunsbedra sind in der Nacht zwei Autos an der gleichen Stelle in Flammen aufgegangen. Der erste Pkw brannte gegen 22 Uhr. Kurz nach 1 Uhr brannte auf dem gleichen Parkplatz ein weiteres Auto.

Braunsbedra/MZ. - Zwei Pkw-Brände hintereinander an gleicher Stelle, das beschäftigte in Braunsbedra in der Nacht zu Freitag erst die Feuerwehr und nun die Polizei. Kurz nach 22 Uhr Donnerstagnacht stand auf einer umzäunten privaten Fläche an der Merseburger Straße ein Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr war zwar schnell vor Ort und konnte den Brand löschen.