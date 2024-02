Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Erneut Brandstiftung in Merseburg-West: Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Rotthügel an der Klobikauer Straße in Brand gesetzt. Erst am Montag vor einer Woche hatten ganz in der Nähe mehrere Container sowie ein Keller gebrannt.