Feuerwehr im Einsatz Brand in Klobikauer Straße in Milzau bedrohte Wohnhaus

In Milzau, einem Ortsteil der Goethestadt Bad Lauchstädt, versuchen Feuerwehren am Samstagabend, den Brand an einem Wohnhaus zu löschen. Dieser war an einem Holzhaufen ausgebrochen.