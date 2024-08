Bewohner wählt den Notruf. Merseburger Feuerwehr tritt kurz danach am Brandort ein. Rauchentwicklung erfordert intensive Belüftung zweier Hauseingänge.

Brand in Keller in Merseburger Otto-Lilienthal-Straße

Merseburg. - Zu einem Kellerbrand wurde die Feuerwehr am Montag, kurz vor 18 Uhr, in die Otto-Lilienstraße in Merseburg gerufen.

Ein Hausbewohner hatte den Brand über den Notruf gemeldet. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Götze der MZ vor Ort sagte, konnte der Brand noch im Ansatz gelöscht werden.

Zuvor waren die Bewohner des betroffenen und des Nachbaraufgangs des Mehrfamilienhauses evakuiert worden. Glücklicherweise sei keiner der Hausbewohner zu Schaden gekommen, so Andreas Götze.

Die intensive Belüftung wegen des auch in den Nachbaraufgang gezogenen Rauches dauerte dann noch eine ganze Weile an. Die Brandursache, so Andreas Götze weiter, sei bisher noch unklar. Die Polizei nimmt dazu die Ermittlungen auf.

Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich, denn, so Götze, man wisse ja nie, was einen vor Ort wirklich in welchem Ausmaß erwartet.