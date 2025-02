Feuerwehr im Großeinsatz Brand in einer Recyclingfirma bei Steigra - Löschwasserversorgung ist großes Problem

In einer Recyclingfirma in Steigra brach in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer aus. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Für Feuerwehren aus dem Saalekreis und aus dem Burgenlandkreis begann ein Großeinsatz.