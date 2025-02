Bombenfund 250-Kilo-Bombe bei Merseburg gefunden: Evakuierung der Anwohner abgeschlossen, Straßensperren eingerichtet

In Trebnitz bei Merseburg ist am Mittwoch eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Donnerstagmorgen wurden die Anwohner evakuiert und Straßensperrungen eingerichtet. Alle wichtigen Infos finden Sie hier.