Fliegerbombe im Saalekreis Bombenfund: Experten entschärfen 250-Kilo-Fliegerbombe in Krumpa

Erneuter Weltkriegsbombenfund im Saalekreis: Am Dienstag wurde eine amerikanische Fliegerbombe auf dem Gelände des ehemaligen Treibstoffwerks in Krumpa erfolgreich entschärft. Der Fund weckt Erinnerungen an die Massenevakuierung im Dezember.