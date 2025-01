Ein massiver Böller zerfetzte in Großkayna im südlichen Saalekreis einen Altkleidercontainer. Die Detonation war so stark, dass selbst im ersten Stock eines Hauses Schäden entstanden.

Böller-Attacke in Großkayna: Altkleidercontainer explodiert – Fenster zerbersten

Ein Böller mit enormer Sprengkraft verwüstete die Karl-Marx-Straße in Großkayna. Kleiderspenden lagen verstreut auf der Straße, Glasscherben übersäten den Boden

Großkayna/MZ. - Um das neue Jahr einzuläuten, werden Böller, Raketen und Co. gezündet, um die Geister aus dem alten Jahr zu vertreiben. In Ausnahmefällen werden die Silvesterknaller jedoch nicht Richtung Himmel gesendet, sondern in Mülltonnen oder Container geworfen.