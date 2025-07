Warum der Unternehmer Frank Köhler aus dem Querfurter Ortsteil Liederstädt am vierten Augustwochenende ein Open-Air-Konzert in Verbindung mit einer Blutspende auf der mittelalterlichen Festung in Querfurt veranstaltet.

Querfurt/MZ. - Seit fast 20 Jahren ist Frank Köhler Geschäftsführer der gleichnamigen Montagen GmbH in Karsdorf. Er ist außerdem ein Freund von Live-Musik, wie er sagt. Und Köhler ist Blutspender. Beides bringt der 55-Jährige am vierten Augustwochenende auf Burg Querfurt zusammen. Er veranstaltet am Samstag, 23. August, ein Musikkonzert sowie am Tag zuvor eine Blutspende. Das Besondere daran: Wer am Freitag in der Burgmusikschule Blut spendet, erhält eine Eintrittskarte für die Auftritte von „The Good Ol' Blues Brothers Boys Band“ und der Querfurt-Band „Joe Eimer & Die Skrupellosen“ am Samstagabend.