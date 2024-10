Das Land Sachsen-Anhalt wollte 2025 eigentlich 50 Millionen Euro für Schulbau zur Verfügung stellen. Doch nun strich die Regierung kurzfristig das Förderprogramm. Kommunen und Kreise stellt das vor Probleme - denn der Investitionsbedarf in Schulen ist groß, wie das Beispiel Saalekreis zeigt.

Merseburg/Querfurt/Leuna/MZ. - Die Bebel-Sekundarschule in Leuna ist wieder beliebt, die Schülerzahlen steigen. Doch dadurch fehlen Räume. Die will der Kreis für knapp acht Millionen Euro in ungenutzten Nebengebäuden schaffen. Für die Finanzierung hatte der Kreis im Etatentwurf 2025 mit knapp fünf Millionen Euro Unterstützung vom Land gerechnet. Doch daraus wird nichts. Das Land hat überraschend die angekündigte Schulbauförderung, für im kommenden Jahr erstmals 50 Millionen Euro für Sanierung und Neubau bereitstehen sollten, aus dem Haushaltsentwurf für 2025 gestrichen.