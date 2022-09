Den berufsbildenden Schulen im Saalekreis gehen die Lehrer aus

An den berufsbildenden Schulen im Saalekreis fehlen 67 Lehrstunden pro Woche. Zum Teil setzt man auf Seiteneinsteiger.

Leuna/MZ - Dass es den Schulen an Lehren mangelt, ist in aller Munde. Doch wie sieht es eigentlich mit den Lehrern und Ausbildern an den Berufsschulen im Saalekreis aus? Auch dort ist eine Versorgung zu 100 Prozent nicht gewährleistet.