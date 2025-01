Merseburg/MZ - - Als Ulrich Fahlberg vor den über 50 Gottesdienstbesuchern in der Kreuzkapelle in Freiimfelde stand, übermannten ihn mitten in seiner Rede, die er vor Beginn der Entwidmungszeremonie hielt, die Gefühle. „Meinem Vater“, sagte der 85-Jährige, schluckte und setzte schluchzend fort, „meinem Vater war diese Kapelle ein Stückchen Heimat, wie auch mir und Familie Trelenberg.“ Sein Vater habe viele Dinge, etwa das Kreuz, den Altartisch und Altargegenstände besorgt, außerdem mit Geld aus einer Erbschaft die Kosten für die Orgel übernommen, so der Sohn. Er wiederum, Orgelbauer von Beruf, hat im Jahr 1968 die Orgel für die Kreuzkapelle gebaut und hier auch installiert.

