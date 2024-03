2024 in Beuna: Vom Tanz in den Mai bis zum Oktoberfest – ein Überblick über die geplanten Festivitäten trotz Festabsage.

Beuna/MZ. - Es wird dieses Jahr kein Sport- und Heimatfest in Beuna geben und damit auch nicht den traditionellen Jahreshöhepunkt im Veranstaltungskalender. Darüber informierte Ortsbürgermeisterin Rosel Mißberger (CDU) diese Woche im Ortschaftsrat. Daher stand an diesem Abend ein Austausch mit den anderen Räten und Vertretern mehrerer Vereine darüber im Mittelpunkt, welche anderen Festlichkeiten den Bürgern geboten werden können, vielleicht auch in einem etwas größeren Rahmen.