Die Sanierung der B181 in Günthersdorf ruht für vier Monate. Die Staufalle verschwindet vorerst. Damit ist auch die Zufahrt zum Nova und zu den Möbelhäusern wieder leichter.

Günthersdorf/MZ. - Auf der vielleicht wichtigsten Pendlerstrecke zwischen Merseburg und Leipzig winkt pünktlich zum Advent Entlastung. Die Bauarbeiten an der B 181 im Bereich Günthersdorf gehen am Freitag in die geplante Winterpause. Das bestätigte Peter Lotze, Regionalbereichsleiter Süd bei der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt.