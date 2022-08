Baustelle in Merseburg führt zu Knatsch an der Tanke

Was den Tankstellen-Pächter stört und warum in der Domstadt eine Straße verschoben wird.

Die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr am Merse-Center haben begonnen.

Merseburg/MZ - Die Baustelle für den künftigen Kreisverkehr am Merse-Center ist weiträumig abgesperrt. Die Arbeiten haben begonnen. Die ehemalige Verkehrsinsel ist bereits Geschichte. Und gerade schwebt der Mast mit der Aldi-Leuchtwerbung, der an der Center-Zufahrt steht, am Arm eines Baggers auf die benachbarte Wiese.