Nächtliche Bauarbeiten führen zu Sperrungen auf der A 9. Die Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel sind an zwei aufeinanderfolgenden Nächten betroffen. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Bauarbeiten auf der A 9: Nächtliche Sperrungen am 21. und 22. Oktober

Auf der A 9 im Raum Halle/Leipzig kommt es am 21. und 22. Oktober zu nächtlichen Verkehrseinschränkungen. Zwei Fahrstreifen werden in Richtung Berlin gesperrt. Kurzzeitige Verkehrsstopps sind geplant.

Merseburg/Halle/MZ. - In den kommenden Nächten kommt es auf der A 9 im Raum Halle/Leipzig zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, werden am 21. und 22. Oktober jeweils von 20 bis 5 Uhr zwei Fahrstreifen in Richtung Berlin gesperrt.

In der Nacht zum Mittwoch ist die Anschlussstelle Leipzig-West bei Günthersdorf betroffen. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Gegen 2 Uhr ist laut Mitteilung ein etwa 15-minütiger Verkehrsstopp geplant.

In der darauffolgenden Nacht wird die Sperrung an der Anschlussstelle Großkugel eingerichtet. Hier soll der kurzzeitige Verkehrsstopp gegen 3.30 Uhr erfolgen.

Grund für die Maßnahmen sind Bauarbeiten. Verkehrsteilnehmer müssen in den jeweiligen Nächten mit Behinderungen rechnen.