Bad Lauchstädt begeht den 275. Geburtstag seines Namenspatrons mit einer besonderen Attraktion auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg: Eislaufen im Sommer. Das Goethe-Theater begrüßt derweil einen namhaften Entertainer.

Bad Dürrenberg/Bad Lauchstädt/MZ. - Goethe sei gern Schlittschuh gelaufen. Da sind sich Christian Runkel und Tochter Mia nach Funden in der Literatur sicher. Deshalb hatte die Studentin die Idee, mit welcher außergewöhnlichen Aktion sich die Goethestadt anlässlich des 275. Geburtstages ihres Namensgebers auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg präsentieren könnte. Mit einer Eisbahn. „Die gibt es auch in Plaste“, kommt der Bürgermeister der Frage nach dem Energieverbrauch zuvor.