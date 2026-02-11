Hoffnung für Problemfüße Bad Dürrenberg: Podologen fehlen – Kosmetikerin will Lücke ab 2028 schließen
In Bad Dürrenberg herrscht Podologen-Mangel: Patienten werden weggeschickt, Termine dauern Monate. Kosmetikerin Alexandra Splinter startet in Leipzig die Ausbildung – doch reicht eine Neue?
Bad Dürrenberg/MZ. - Das Aufgabenspektrum von Alexandra Splinter ist groß. Sie trägt Gesichtsmasken auf, behandelt jugendliche Problemhaut, massiert Füße und verschönert Nägel. Seit fast vier Jahren betreibt die 34-Jährige einen Kosmetik- und Fußpflegesalon in Bad Dürrenberg. Dort beschäftigt sie zwei, ab März drei Angestellte. Nun soll der Tätigkeitsbereich der Noch-Merseburgerin wachsen. Sie absolviert in Leipzig eine Ausbildung zur Podologin. Mit dem Abschluss in der Tasche möchte sie ab Spätsommer 2028 in einem Heilberuf arbeiten, der schon jetzt den Patientenansturm nicht bewältigen kann.