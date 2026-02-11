In Bad Dürrenberg herrscht Podologen-Mangel: Patienten werden weggeschickt, Termine dauern Monate. Kosmetikerin Alexandra Splinter startet in Leipzig die Ausbildung – doch reicht eine Neue?

Alexandra Splinter (34) betreibt in Bad Dürrenberg einen Kosmetik- und Fußpflegesalon und startet nun die Podologie-Ausbildung in Leipzig. Ab 2028 will sie helfen – doch Personal fehlt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Das Aufgabenspektrum von Alexandra Splinter ist groß. Sie trägt Gesichtsmasken auf, behandelt jugendliche Problemhaut, massiert Füße und verschönert Nägel. Seit fast vier Jahren betreibt die 34-Jährige einen Kosmetik- und Fußpflegesalon in Bad Dürrenberg. Dort beschäftigt sie zwei, ab März drei Angestellte. Nun soll der Tätigkeitsbereich der Noch-Merseburgerin wachsen. Sie absolviert in Leipzig eine Ausbildung zur Podologin. Mit dem Abschluss in der Tasche möchte sie ab Spätsommer 2028 in einem Heilberuf arbeiten, der schon jetzt den Patientenansturm nicht bewältigen kann.