Auto landet im Vorgarten - Mann schwer verletzt

In der Nacht gab es einen Unfall in Günthersdorf.

Leuna/MZ - Was sich am Freitagabend auf der Merseburger Landstraße im Leunaer Ortsteil Günthersdorf abgespielt hat, ist für die Polizei immer noch ein Rätsel, Gegen 22.30 Uhr sind an der Kreuzung nach Rodden zwei Pkw kollidiert. Der 39-jährige Fahrer des einen Wagens landete danach mit seinem Auto im Vorgarten eines Hauses und wurde schwer verletzt. Der Fahrer des zweiten Fahrzeuges, ein 22-jähriger Mann, wurde leicht verletzt. Aktuell gebe es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der MZ. Daher könne man hierzu noch nichts sagen. Was die Beamten allerdings stutzig macht, ist die Tatsache, dass beide Fahrzeuge in dieselbe Richtung unterwegs waren. Nur eins scheint bisher sicher: Trotz leicht winterlicher Straßenverhältnisse soll es sich nicht um einen Glätteunfall gehandelt haben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Die Feuerwehren Günthersdorf/Zöschen und Kötzschau waren am Unfallort im Einsatz,