Schkopau/MZ. - In Schkopau ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto abgebrannt. Das Feuer an dem Pick-up in der Halleschen Straße war gegen 2.15 bemerkt wurden. Die Kräfte der Feuerwehren Schkopau und Korbetha rückten an, um den Brand zu löschen.

Wie Robert Letsch, bei der Schkopauer Feuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, berichtete, sei für die elf Kameraden vor Ort besondere Vorsicht geboten gewesen. Der Grund: Das brennende Fahrzeug hatte einen Gastank. „Das hatte uns die Leitstelle bereits mitgeteilt. Als wir eintrafen stand der Wagen schon im Vollbrand.“

Explosion des Gastanks verhindern

Der erste Schritt sei dann gewesen, den Tank am Heck des Fahrzeugs zu kühlen, um eine Explosion zu verhindern. „Solche Tanks haben eigentlich die Sicherheitsfunktion, dass sie, wenn sie zu heiß werden, mit einer Stichflammen ausbrennen“, erläuterte Letsch im Nachgang. Doch das sei hier nicht passiert.

Die Kameraden wechselten schnell vom Wasser zum Schaum. Ein zweiter Angriffstrupp versuchte ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarauto zu verhindern. An diesem entstanden laut Polizei dennoch Hitzeschäden am Heck.

Der Pick-up brannte komplett aus. Der Schaden beläuft sich auf knapp 35.000 Euro. Wieso der Wagen mitten in der Nacht in Brand geriet, ermitteln die Polizei nun. Sie schließt auch eine Brandstiftung nicht aus.