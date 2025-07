Querfurt/MZ. - Sie sei schon hin und wieder darauf angesprochen worden, sagt Mandy Bechmann, dass sie in der Ausstellung „Mit vielen Augen sehen“ von Betrachtern entdeckt wurde. So sei es der Fall gewesen, als die Schau in den Franckeschen Stiftungen in Halle oder zuletzt im Basedow-Klinikum in Merseburg Station machte. Nun ist die Wanderausstellung in der Stadt angekommen, in der Mandy Bechmann bei der Heilpädagogischen Hilfe im Intensiv betreuten Wohnen lebt und in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet: in Querfurt. Im dortigen Basedow-Klinikum wird die Schau bis zum 24. Juli präsentiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.