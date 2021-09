Aus welcher Kita kommt die Idee für neue Merseburger Spezialität?

Das ?eisheimisch? im Ständehaus will gemeinsam mit den Merseburger Kindergärten ein neues Eis kreieren: das Merseburger Zaubereis.

Merseburg/MZ - Endspurt! Noch bis Freitag, 1. Oktober, können die Merseburger Kita-Kinder ihre Ideen für das Merseburger Zaubereis einreichen. Und das ist die Aktion, die sich Uwe Weigelt vom neuen „eisheimisch“ im Ständehaus für die jüngsten Merseburger ausgedacht hat: Gesucht wird die Idee für eine Eiskugel, die entweder zauberhaft aussieht oder zauberhaft schmeckt - oder überraschend anders, als sie aussieht. Uwe Weigelt ist schon ganz gespannt, was die Kinder sich vorstellen oder wünschen.

Allerdings gibt es eine kleine Hürde, die Kinder, Kita-Erzieherinnen oder auch Eltern, die ihre Kinder unterstützen möchten, beachten müssen: Da für das Eis im „eisheimisch“ nur natürliche Produkte verwendet werden und komplett auf künstliche Farb- und Aromastoffe verzichten wird, können bestimmte Wünsche nicht umgesetzt werden. „Wir können also zum Beispiel leider kein Glitzereis machen“, erklärte Uwe Weigelt schon beim ersten Aufruf. Die ersten Vorschläge sind schon eingegangen. Ab kommende Woche tagen die Eiskreateure, und vom 22. bis zum 24. Oktober sollen dann die besten Ideen verkostet werden. Die Gewinner-Kita wird übrigens mit dem Eiswagen des „eisheimisch“ überrascht und bekommt Eis spendiert.

Bis 1. Oktober können die Vorschläge noch an folgende Adresse geschickt werden: MZ-Lokalredaktion, Entenplan 9, 06217 Merseburg oder per E-Mail an: redaktion.merseburg@mz.de, Betreff „Zaubereis“.