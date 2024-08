Am 18. August trieb ein toter Schwan im Saalearm, der Partnerschwan musste kurz darauf eingeschläfert werden. Der Polizei liegt nun eine Anzeige wegen Tierquälerei vor.

Aufregung um tote Schwäne in Leuna

Das nun tote Schwanenpaar aus Leuna in schöneren Zeiten, fotografiert von einem Anwohner.

Leuna/MZ. - Zwei tote Schwäne – einer wurde leblos in der Saale gefunden, der andere musste später eingeschläfert werden – sorgen derzeit in Leuna für Aufregung. Denn: Der Polizei liegt in der Sache mittlerweile eine Anzeige einer Privatperson gegen Unbekannt, wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor, wie Polizeisprecher Silvio Böhler bestätigt.