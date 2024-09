Bad Dürrenberg/MZ. - Es ist in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht ein besonderes Brunnenfest: Die traditionsreiche Feier, die an die Erschließung der Dürrenberger Solequelle im Jahr 1763 erinnern soll, findet erstmals seit 2019 wieder statt. In den letzten Jahren mussten die Bad Dürrenberger wegen Corona und Laga-Baumaßnahmen auf ihr Brunnenfest verzichten. In diesem Jahr sei die Art der Veranstaltung „einmalig, das wird es so nicht wieder geben“, wie Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) betont. Denn das Fest ist in diesem Jahr in die Landesgartenschau integriert und geht eine ganze Woche lang, vom 9. bis 15. September.

