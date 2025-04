Kulkwitz/MZ. - Die Farben erzählen die Geschichte. Im Schnitt der ockerfarbenen Erdsicht zeichnet sich dunkel, fast schon schwarz ein Halbrund ab. Ein Indiz, dass der Mensch hier einst in die Landschaft eingegriffen hat, alte Erde raus, später andere wieder rein. Weil sich die Struktur auf langen Strecken durch den Boden an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt zieht, ist sich Harald Stäuble sicher: Was er vor sich im Grabungsschnitt sieht, ist ein Graben – ausgehoben vor 3.000 bis 3.200 Jahren.

