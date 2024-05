In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr in Merseburg zu einem vermeintlichen Brand ausrücken. Es handelte sich um angebranntes Essen.

Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Merseburg-Süd aus

Merseburg/MZ - In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr in Merseburg zum Bergmannsring ausrücken. In einer Wohnung war es zu einer starken Rauchentwicklung im Küchenbereich gekommen. Nach MZ-Informationen war angebranntes Essen die Ursache für die Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Vorsorglich war auch ein Rettungswagen im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach einer umfangreichen Belüftung der Wohnung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Im Einsatz war die Feuerwehr Merseburg sowie die freiwillige Feuerwehr Beuna.