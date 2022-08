Alarm geben per Notruf-App „Nora“

Merseburg/MZ - „Nora“ soll Notrufe erleichtern. Nora, so heißt die App der Bundesländer, die vor allem Menschen mit Sprach- oder Hörbeeinträchtigungen den Weg zur Hilfe von Feuerwehr, Polizei oder dem Rettungsdienst verkürzen soll. Jörg Heinze, Leiter des für die Leitstelle im Saalekreis zuständigen Ordnungsamtes, erklärt die Funktionsweise des Handyprogramms: „Beim Auslösen eines Notrufes über die Nora-App wird der Notrufende zunächst aufgefordert, der Standortermittlung zuzustimmen. Dann wird der Notfallort im Display des Notrufenden angezeigt und er kann diesen als Notfallort bestätigen oder einen anderen, auf der Karte zu markierenden, Ort bestimmen.“ Auch eine manuelle Eingabe sei möglich. Anschließend muss die Art des Notrufes ausgewählt werden, also ob Hilfe von Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr benötigt wird. Auch eine Abfrage zu einer eventuell vorliegenden Bedrohung erfolge, erklärt Heinze, also ob es sich um einen „stillen Notruf“ handele. Dann werde der Notruf abgesetzt und die Leitstelle kann die benötigten Rettungskräfte alarmieren. „In einem Chat können jetzt weiterführende Informationen abgefragt und die Rettungsmittel gegebenenfalls ergänzt werden.“