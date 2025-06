Merseburg/Bad Dürrenberg. - Wer kommt zur Hilfe, wenn man am Dienstagfrüh um 5 Uhr in Bad Dürrenberg einen Herzinfarkt erleidet? Die Frage schien im Oktober geklärt. Damals entschied der Kreistag, zum 1. Juli die Rettung im Bereich der Solestadt von den Johannitern auf den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zu übertragen. Doch vier Tage vor dem Termin ist alle Gewissheit passé. Am Montag soll der Kreistag zur Dringlichkeitssitzung kommen, damit ab Dienstag zum Dienststart die Rettungsfrage geklärt ist.

