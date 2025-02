Das Nova in Günthersdorf kämpft gegen Fake News: Ein Video eines angeblichen Messerangriffs im Einkaufszentrum verbreitet sich rasant – unter anderem durch die AfD.

Nova in Günthersdorf

Günthersdorf/Merseburg/MZ. - Am Montag ging auf Social Media ein Video herum, das angeblich einen Messerangriff im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf zeigen soll. Zu sehen ist ein Mann, der ein Messer in der Hand hält, außerdem ein weiterer Mann mit einer blutenden Kopfwunde. Auf Facebook machte das Video mit der Unterschrift „Nova Eventis Günthersdorf 17.2.25 Wieder ein Einzelfall?“ die Runde.