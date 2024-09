Chemie im Saalekreis Addinol ist ein Weltmarktführer made in Leuna

Zum fünften Mal in Serie hat es Addinol in die Liste der versteckten Weltmarktführer geschafft. Der Schmierstoffhersteller ist in der Bevölkerung vor allem für seine Motorenöle bekannt. Seine Hauptumsatz macht das Leunaer Unternehmen aber mit anderen Produkten.