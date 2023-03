Günthersdorf/MZ - Schon am Nachmittag ist das Casino gut gefüllt. Die Spielautomaten leuchten bunt, an großen Tischen werden klassische Spiele wie Poker, Black Jack oder Roulette gespielt. Es ist ein bisschen so, als würde man eine andere Welt betreten, wenn man in die Merkur-Spielbank kommt, die sich in Günthersdorf direkt am Nova befindet. Nach der Spielbankenpleite im Jahr 2011 in Sachsen-Anhalt war sie Ende 2014 die erste staatlich konzessionierte Spielbank im Land. 2016 und 2018 folgten Standorte in Magdeburg und Halle. Kürzlich feierte die Merkur-Spielbank in Günthersdorf ihren achten Geburtstag. Im MZ-Interview mit Laura Nobel gibt die Leiterin Martina Wüstefeld Einblicke in den Spielbetrieb.

