Der Stadtrat von Querfurt hat in seiner jüngsten Sitzung die Neufestsetzung der Gebühren mehrheitlich beschlossen.

Abwassergebühren in Querfurt steigen

Querfurt/MZ - Bürger aus der Kernstadt Querfurt sowie den Ortsteilen Lodersleben und Gatterstädt müssen ab diesem Jahr höhere Abwassergebühren zahlen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Neufestsetzung mehrheitlich beschlossen. Demnach steigt aber nicht wie bisher üblich die Mengengebühr, sondern diesmal die monatliche Grundgebühr. Statt bisher elf Euro werden nun 16 Euro pro Wohneinheit fällig. Das macht also pro Jahr 60 Euro mehr.