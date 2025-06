Die Wurzeln des VfB Bad Lauchstädt reichen bis tief ins 19. Jahrhundert. Am Wochenende feiert der Hand- und Volleyballverein jedoch „nur“ sein 130. Jubiläum – an einem Ort, der lange seine Heimat war und bald fort ist.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Das Herz des Vereins war eigentlich immer schon der Sportplatz an der Halleschen Straße“, sagt Martin Schönburg, Vorsitzender des VfB Bad Lauchstädt. Der Verein für Bewegungsspiele lässt auf dem Gelände an diesem Samstag (14. Juni) noch einmal Leben einkehren. Der Rasen ist gemäht, die Handballtore für das Mixed-Turnier der Erwachsenen und die Kreiskinder- und Jugendspiele stehen, in den Kabinen werden sich Sportler umkleiden. „Es wird aber wohl das letzte Mal sein“, fürchtet Schönburg.