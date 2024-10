Das Nova setzt seit Jahren auf mehr Unterhaltung, um Kunden zum Shoppen auf die grüne Wiese zu locken. Nun entsteht vor der Tür ein Angebot, dass es bisher in Mitteldeutschland nicht gibt. Welches Bekleidungsgeschäft demnächst eröffnen soll.

Abheben am Einkaufszentrum: Welche Attraktion ins Nova kommen soll

Einkaufen in Mitteldeutschland

Merseburg/MZ. - „Es ist spannend, sich in der Luft zu halten. Eine Minute kommt einem da viel länger vor.“ Peter Lehnhardt, Manager des Nova in Günthersdorf, hat bereits getestet, was Besucher des Einkaufszentrums ab November 2025 erleben können.