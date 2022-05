Ab Herbst können Häuslebauer in Braunsbedra loslegen

Planungsbesprechung am neuen Wohngebiet in Braunsbedra

Braunsbedra/MZ - Die Stadt Braunsbedra möchte der großen Nachfrage nach Baugrundstücken nachkommen. Sie hat ihre Tochter, die Geiseltaler Wohnungsgesellschaft mbH (GW), mit der Erschließung eines neuen Wohngebietes im Wohnpark Braunsbedra Süd beauftragt. Dort war seit dem ersten Spatenstich 1998 bereits ein neues Viertel an Eigenheimen entstanden, das durch viel Grün und eine Teichanlage geprägt ist. Ein weiterer dritter Bauabschnitt war von Anfang an vorgesehen. Deshalb bestand bereits Baurecht, was die Umsetzung des Vorhabens einfacher macht.