Merseburg/MZ - 31 Tage sind mittlerweile vergangen, seitdem der Merseburger Falko P. vermisst wird. Am 27. Februar ging die Meldung bei der Polizei ein. Daraufhin startete diese einige Tage später eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem 61-Jährigen – bisher jedoch ohne Erfolg.

„Wir ermitteln immer noch im Umfeld, haben aber keine neuen Ansatzpunkte“, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Merseburg zum aktuellen Stand des Verfahrens. Zuletzt gesehen wurde der Mann am Tag, an dem er vermisst gemeldet wurde, gegen 8 Uhr an seiner Wohnanschrift in Merseburg.

Die letzte Spur gab es allerdings in einem Gebiet nördlich des Knapendorfer Weges. Dort habe ein Fährtenhund angeschlagen. Geholfen habe das jedoch nicht – die Suchaktion blieb ohne Erfolg. Auch ein Helikopter konnte den Mann nicht ausfindig machen, weswegen die Polizei die Suche am Boden fortsetzte. Laut Aussagen der Polizei sei man weiterhin mit Spürhunden unterwegs.

Falko P. aus Merseburg wird vermisst. (Foto: Polizei)

Zudem werden Bekannte und Angehörige des 61-Jährigen befragt und „EC-Karte und Handy überprüft.“ Werden Handy oder EC-Karte von jemandem benutzt, könne das ein neuer Hinweis über den Aufenthaltsort des Vermissten sein. Denn wo er sich aktuell aufhalten könnte, wisse man nicht. Und auch die Umstände, warum der Mann verschwunden ist, sind nicht bekannt.

Von einer Straftat geht die Polizei bisher nicht aus. „Er wurde als vermisst gemeldet, also gehen wir dem erstmal nach“, sagt der Sprecher. Der Merseburger wird als schlank und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er dunkelblaue Jeans und einen blauen Pullover mit weißen Streifen auf der Vorderseite. Auch eine schwarze Winterjacke soll der schlanke Mann dabei gehabt haben.