Spergau/MZ. - Der Operator muss demnächst nicht mehr vor die Tür, um den Zustand der Tanks der TotalEnergies-Raffinerie in Spergau zu kontrollieren. Den Kontrollweg soll künftig eine Drohne übernehmen, die dann scharfe Bilder in die Messwarte sendet. Das ist nur eine von vielen Anwendungen, die sich Geschäftsführer Thomas Behrends vom 5G-Campusnetz erhofft, das der französische Konzern in den kommenden Monaten an seinem Standort im Saalekreis aufbaut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.