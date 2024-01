Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Farnstädt/Magdeburg/MZ. - Die Polizei will bei Staßfurt ein Auto kontrollieren. Doch der Fahrer gibt Gas. Es beginnt eine Verfolgungsjagd, die über die A 14, durch den nördlichen Saalekreis führt und anderthalb Stunden später bei Farnstädt ein tragisches Ende findet. Der 57-Jährige ist an der Auffahrt verkehrt herum auf die A 38 gefahren. Wenig später stößt er mit einem Kleinwagen zusammen. Darin sterben zwei Polinnen, die für eine sächsische Fensterbaufirma arbeiten. Ihr Kollege wird schwer verletzt. Auch der Unfallverursacher erliegt seinen Verletzungen. So viel war zum Unglück am dritten Adventswochenende bekannt. Zu dem, was sich in den anderthalb Stunden vor dem Unfall abspielte, schweigt die Polizei bisher weitestgehend. Nun bringt eine Antwort der Landesregierung allerdings wesentliche Details ans Licht, die Fragen zum Vorgehen der Beamten aufwerfen.