20.000 Euro aus Tresor in Bad Dürrenberg gestohlen

Bad Dürrenberg/MZ - Aus einem Tresor in einem Supermarkt in Bad Dürrenberg ist eine fünfstellige Summe Bargeld gestohlen worden. Bemerkt wurde der Einbruch in den Supermarkt in der Breiten Straße am Montagmorgen um 6 Uhr. Nach Angaben des Polizeireviers Saalekreis sind die bislang unbekannten Täter zunächst mit Gewalt in den Supermarkt eingedrungen und haben dann den Geldschrank geöffnet. Aus diesem sollen die Täter laut Polizei dann insgesamt 20.000 Euro Bargeld gestohlen haben. Die Kriminalpolizei war zur Suche und Sicherung von Spuren in dem Bad Dürrenberger Supermarkt vor Ort. Die Polizei hat nun mit den Ermittlungen begonnen.