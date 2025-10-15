Ein völlig betrunkener Autofahrer richtet am Dienstagabend in Merseburg Chaos an. Die Fahndung endet schnell – doch der Fund im Auto sorgt für zusätzlichen Ärger.

Drei geparkte Autos beschädigt, dann geflohen: Ein alkoholisierter Fahrer aus Merseburg hat am Dienstag die Polizei auf Trab gehalten.

Merseburg/MZ. - Ein schwer betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend in Merseburg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Er rammte drei geparkte Autos, flüchtete vom Unfallort und wurde kurz darauf von der Polizei gestellt – mit einem schockierend hohen Alkoholwert und einer verbotenen Waffe.

Zeugen beobachten Unfallflucht in der Oeltzschnerstraße

Gegen 20 Uhr ereignete sich der Vorfall in der Oeltzschnerstraße in Merseburg. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie ein Pkw im Vorbeifahren gleich drei geparkte Fahrzeuge streifte und dabei erheblichen Sachschaden verursachte. Anstatt anzuhalten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Zeugen zögerten nicht und alarmierten umgehend die Polizei.

Schneller Fahndungserfolg: Polizei stoppt Fahrer in der Geusaer Straße

Dank der schnellen Meldung konnte eine Funkstreifenbesatzung den flüchtigen Pkw wenig später in der Geusaer Straße ausfindig machen. Die frischen Kollisionsspuren am Fahrzeug des Mannes passten exakt zu den Schäden an den gerammten Autos. Laut Polizeiangaben wirkte der Fahrer sichtlich verwirrt und war leicht verletzt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte den Grund für sein Verhalten ans Licht: Das Gerät zeigte einen extrem hohen Wert von 2,41 Promille an. Damit lag er weit über der Grenze von 1,1 Promille, ab der das Fahren als absolute Fahruntüchtigkeit und somit als Straftat gilt.

Schlagring gefunden – Fahrer drohen nun mehrere Strafverfahren

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm für das anstehende Strafverfahren eine Blutprobe entnommen, um den Alkoholwert gerichtsverwertbar zu sichern. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher, der später an seine Ehefrau übergeben wurde.

Bei der Durchsuchung des Mannes machten die Beamten eine weitere Entdeckung: Er trug einen verbotenen Schlagring bei sich, der ebenfalls beschlagnahmt wurde. Das Polizeirevier Saalekreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem Mann drohen nun empfindliche Strafen und der Entzug der Fahrerlaubnis wegen mehrerer Delikte: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Verkehrsunfallflucht), gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz.