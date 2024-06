Ausstellung zum Volksaufstand 17. Juni 1953 in Merseburg: „Ich will keinen Blutsonntag“

Das Landesarchiv in Merseburg widmet sich in einer Ausstellung dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 in Merseburg und ganz Sachsen-Anhalt. In den Vorträgen zur Vernissage geht es um Todesurteile und die Rolle der Stasi.