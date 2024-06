Die frühen Sommerferien in Sachsen-Anhalt sorgen dafür, das der Merseburger Benefizlauf erst im August startet. Die Vorbereitungen des Lions Club sind jedoch bereits in vollem Gange – ab jetzt läuft die Anmeldung.

Merseburg/MZ. - „Es bleibt eigentlich alles, wie es war, aber es ist alles neu“, scherzt Birk Schaper. Er gehört zum Organisationsteam des Benefizlaufs des Merseburger Lions Club. Normalerweise beginnt für dieses zum Ende des Frühjahrs die ganz heiße Vorbereitungsphase. Denn der Wohltätigkeitslauf, bei dem die Teilnehmer ihre Runden durch die Merseburger Innenstadt drehen, damit ihre Sponsoren Geld für den guten Zweck spenden, findet normalerweise kurz vor den Sommerferien statt. Doch die beginnen im aktuellen Jahr schon im letzten Junidrittel. „Deshalb wechseln wir in diesem Jahr auf den zweiten Freitag nach Schuljahresbeginn, damit auch möglichst viele Kitas und Schulen sich beteiligen können“, erklärt Schaper.

Viele Wege bringen Geld

Der Benefizlauf steigt somit am oder besser um den 23. August. Denn die Lions wollen an dem aus ihrer Sicht bewährten Konzept einer hybriden Veranstaltung festhalten. Das war während der Coronapandemie, als Großveranstaltungen schwierig bis unmöglich waren, aus der Not heraus entstanden, fand aber großen Anklang. Teilnehmer können sich ihre Kilometer oder Runden über das gesamte Wochenende verteilt auch an anderen Orten und in gänzlich anderen Sportarten, ob auf dem Rad, im Boot oder auf dem Berg, erarbeiten und an die Organisatoren melden.

Am Lauf auf der traditionellen Runde von der Kliaplatte über die Gotthardstraße, Entenplan und zurück via Große Ritterstraße wollen die Lions aber keinesfalls rütteln. „Die Streckenführung bleibt identisch, denn wir wollen ja auch die Innenstadt beleben“, begründet der Organisator und erklärt: Für die Lions sei es immer einer der schönsten Momente, wenn Hunderte Kitakinder durchs Zentrum stürmen.

Kilometer kann man auch 2024 jenseits von Merseburg sammeln. Foto: Lions Clubs

Dafür muss nur das Wetter besser sein als im Vorjahr: „Da kam der Regen waagerecht“, erinnert sich Schaper. Der Kitalauf wurde vorsichtshalber abgesagt, der Schülerlauf zu einem schnelleren Walking umgewandelt, damit sich niemand verletzt. „Am Ende hatten wir trotzdem 2.000 Teilnehmer.“ Von den damals über 30.000 Euro an eingenommenen Spendengeldern konnte der Wohltätigkeitsverein bisher bereits 41 Projekte fördern.

Besonderes zum Jubiläum

Das sind Zahlen, an die die Lions auch bei der späten Ausgabe 2024 gern anknüpfen wollen, für die die Anmeldung nun startet. Es ist ein kleines Jubiläum, der mittlerweile 15. Benefizlauf. Schaper verspricht dafür einige Besonderheiten: „Wir sind stolz, dass wir wieder allen Teilnehmern ein Jubiläumsshirt zur Verfügung stellen können.“

Allein dessen Design lohne schon die Teilnahme, scherzt der Organisator. Er und sein Team würden sich über eine rege Nutzung der Voranmeldung freuen, weil dies auch die Bestellung der passenden T-Shirt-Größen erleichtern würde.