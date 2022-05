Wohnungsbrand in Magdeburg: Feuer verursacht Schaden von 100.000 Euro

In der vergangenen Nacht brannte in Magdeburg eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Es entstand ein Schaden von 100.000 Euro.

Magdeburg/dpa - Ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg hat einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Verletzte habe es bei dem Brand am Mittwochnachmittag nicht gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die in der zweiten Etage gelegene Wohnung sei unbewohnbar.

Weitere Wohnungen in dem Haus wurden laut Polizei durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Betroffene Mieter seien zunächst in Ausweichunterkünfte der Wohnungsgenossenschaft untergekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge hat wahrscheinlich ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Feuers sollen sich keine Menschen in der Wohnung aufgehalten haben.