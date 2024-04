Zu einer großangelegten Schlitzattacke an Autoreifen ist es am späten Mittwochnachmittag im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt gekommen.

Taschenmesser gezogen und losgeschlitzt: Frau zersticht in Magdeburg zahlreiche Reifen

Reifenschlitzerin in Olvenstedt

Magdeburg/DUR. - Zu einer Schlitzattacke hat sich eine Frau am späten Mittwochnachmittag in Magdeburg hinreißen lassen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach hat die Frau gleich sieben Autoreifen im Stadtteil Olvenstedt mit einem Messer attackiert. Sie wurde durch Passanten, die gleich die Polizei verständigten, bei dem Vorgang beobachtet. Ein politisch motivierter Hintergrund ist nach Angaben der Beamten ausgeschlossen.

Gegen die Frau wurde Strafanzeige erstattet.