Einer Frau ist laut Polizei nach einer sexuellen Belästigung das Handy in Magdeburg gestohlen worden. So sieht der mutmaßliche Täter aus.

Magdeburg/DUR. - Am Dienstag gegen 11.50 Uhr soll es in der Cracauer Straße in Magdeburg zu einer sexuellen Belästigung mit einem anschließenden Raub gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 30-Jährige mit der Straßenbahnlinie 4 in Richtung Cracau und stieg an der Haltestelle "Simonstraße" aus, so die Polizei. Dort sei sie durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen unsittlich berührt worden. Nachdem sie ihn daraufhin angesprochen habe, soll er ihr Mobiltelefon aus der Hand gerissen und bis in die Straße "Am Brellin" geflüchtet sein.

Anschließend verlor die Frau den Sichtkontakt zum Tatverdächtigen.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,75 Meter groß

dunkle Haare

dunklere Haut

grüner Pullover

schwarze Jacke

Das Polizeirevier Magdeburg nach Zeugen und nimmt unter dem Stichwort „Sexuelle Belästigung Cracauer Straße“ Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.