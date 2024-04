In Magdeburg haben sich zwei Männer auf einem leeren Grundstück getroffen. Als die Polizei kam, verwickelten sie sich in Widersprüche.

Rätsel in Magdeburg

Männer haben sich in Magdeburg auf einem leeren Gelände getroffen. Die Polizei rätselt über die Gründe.

Magdeburg/DUR. - Die Polizei ist am frühen Sonntagmorgen in Magdeburg offenbar zu früh an einem Tatort gewesen. Dies teilen die Beamten auf Nachfrage mit.

Demnach haben zwei Männer zunächst Hausfriedensbruch auf einem unbewohnten Grundstück in Stadtfeld-Ost begangen. Dies meldeten aufmerksame Passanten der Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sollen die Männer widersprüchliche Aussagen zu den Gründen ihres Aufenthalts gemacht haben. Abschließend habe sich nicht klären lassen, was die Verdächtigen auf dem Gelände vorhatten.

Passiert sei also nichts, heißt es. Die Polizisten seien vor Ort eingetroffen, bevor etwas passieren konnte.