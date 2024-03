In Magdeburg ist ein Kind von einem erwachsenen Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Das ist zu dem Fall bisher bekannt.

In Lebensgefahr: Magdeburger Kind von erwachsenem Mann schwer verletzt

Ein Erwachsener Mann hat ein Kind in Magdeburg lebensgefährlich verletzt.

Magdeburg/DUR. - Zu einer Auseinandersetzung mit lebensbedrohlichen Folgen ist es am Freitag in der Hundisburger Straße in Magdeburg gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach kam es zunächst zu einer Prügelei zwischen dem 13 Jahre alten Kind und einem 43 Jahre alten Mann. Als das Kind in dem Handgemenge stürzte, soll der Erwachsene mit einem Gegenstand auf das Kind eingeschlagen haben.

Mann schlägt in Magdeburg auf Kind ein: Not-OP nötig

Es kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Nach einer Not-OP sei das Kind mittlerweile in einem "stabilen Gesundheitszustand", so die Polizei weiter.

Nach der Tat sei der Mann durch Zeugen am Ort des Geschehens festgehalten und anschließend von den Beamten festgenommen worden. Er befindet sich nun in U-Haft in der JVA Burg.

Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.