Starke Nerven brauchte TV-Koch Steffen Henssler bei der sechsten Folge des Sommerspecials von "Grill den Henssler" in Magdeburg: Bei einem Star brannte fast alles an – und dennoch hatte Henssler das Nachsehen.

"Grill den Henssler" in Magdeburg

Das Sommerspecial von "Grill den Henssler" wurde wieder im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet. Für Steffen Henssler brachte das größtenteils Glück.

Magdeburg. - "Alter, willst du mich verarschen?" Bei der sechsten Folge des Sommerspecials von "Grill den Henssler" traute Fernsehkoch Steffen Henssler seinen Augen und Ohren nicht: Die Jury bewertete die Vorspeise seiner Gegnerin besser als sein Gericht – obwohl Evelyn Burdecki die Hauptzutat vergessen hatte.

Doch von vorn: Bei dieser Folge des Sommerspecials, das im Juni im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet worden war, stand Realitysternchen Evelyn Burdecki mit am Grill. Moderatorin Laura Wontorra neckte sie schon vorab, dass bei ihr wohl "betreutes Kochen" angesagt sei. Und tatsächlich geriet das Zubereiten von gegrilltem Rettich, Röstbrot und Caciocavallo – einem Käse – zu einer turbulenten Angelegenheit.

Evelyn Burdecki vergisst in Henssler-Show die Hauptzutat

Zunächst brannte der 36-Jährigen der Käse an, dann das Brot, danach die Nüsse – und dann brannten ihr die Augen, wie Burdecki auch gleich betonte. Wenig später schnitt sie sich in den Finger, und zu guter Letzt passierte der größte Fauxpas: Zwar stellte Burdecki drei Teller vor die Jury – doch sie vergaß, die Hauptzutat mit anzurichten. Der Käse fehlte. Henssler jubelte schon.

Doch der Mehrheit der Jury fiel die fehlende Zutat gar nicht auf: Sowohl Christian Rach als auch Jana Ina Zarrella interpretierten auf der Suche nach dem Caciocavallo ein Töpfchen mit angemachtem Rettich als Käse. Und somit gab es für Burdecki keinen Punktabzug, sondern Zarrella belohnte ihr wohlschmeckes Gericht sogar mit einem Extra-Punkt.

Während Evelyn Burdecki über den gewonnenen Kochgang vor Freude völlig aus dem Häuschen war, ärgerte sich Henssler: "Ey, das kann doch nicht wahr sein!", schimpfte er vor sich hin.

Deutlich ruhiger verliefen im Vergleich dazu die Kochgänge von Moderator Guido Cantz und Sänger Ross Antony – und bei beiden konnte Henssler auch wieder lachen. Denn er holte sich die Siege.

Vox bezieht Magdeburger Besonderheiten in Henssler-Kochshow ein

Auch bei dieser letzten Folge des Sommerspecials hatte das Fernsehteam übrigens wie bereits zuvor ein paar Magdeburger Besonderheiten integriert. Die Zutaten für den Improgang wurden von Elfi und Elbo hereingebracht, den Maskottchen des Elbauenparks. Die Sommersendungen der Vox-Show werden schon seit mehreren Jahren in dem Magdeburger Park aufgezeichnet.

Und bei einem Spiel unterstützten zwei Mitglieder des "Poor Pigs"-Baseballteams: Die Promis mussten mit einer riesigen Pfeffermühle den Ball in den See schlagen – geworfen wurde er von "Poor Pigs"-Vereinschef Thomas Rochel. Die "armen Schweine" brachten zumindest Henssler Glück. Er gewann diese Küchencompetition und am Ende auch die gesamte Sendung.

Laura Wontorra blieb zum Schluss der diesjährigen Sommerstaffel nur noch, dem Magdeburger Publikum zu danken: "Ihr seid immer spitzenklasse." Und sie versprach: "Wir sehen uns schon ganz bald wieder."