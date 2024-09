Ein blutiger Unfall, ein in die Kamera gestreckter Po und eine Mogelei – so lief die zweite Sendung des Sommerspecials "Grill den Henssler" im Elbauenpark in Magdeburg.

"Oh Gott, halbe Fingerkuppe ab": Blutiger Unfall bei Henssler-Sendung in Magdeburg

"Ich bin im Moment nicht einfach zu schlagen": Steffen Henssler tritt beim Sommerspecial seiner Kochshow "Grill den Henssler" wieder gegen Prominente an.

Magdeburg. - Er kann es nicht lassen: Auch in der zweiten Sendung des Sommerspecials von "Grill den Henssler" in Magdeburg hat Steffen Henssler noch mal betont, wie schwer es die Prominenten im Koch-Duell gegen ihn haben. "Ich bin sehr gut drauf. Ich bin im Moment nicht einfach zu schlagen", tönte er gleich zu Beginn der Sendung, die im Juni im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet wurde und nun im Fernsehen zu sehen ist.

Doch schon im Impro-Gang (Softshell-Crab, fermentierte Mango, Edamame) erreichte er wie bereits in der ersten Sendung nur ein Unentschieden. Und auch bei der Vorspeise gegen Schauspielerin Cristina do Rego, die als Gericht den brasilianischen Bohneneintopf Feijoado mitgebracht hatte, gab es keinen Sieg für den Fernsehkoch, sondern nur ein Remis.

Lesen Sie auch: TV-Star Steffen Henssler kocht gegen die besten Köche aus Deutschland in Magdeburg

Kein Wunder also, dass Henssler – bekannt für seinen Ehrgeiz in der Kochshow – bei dem Spiel danach alles auf eine Karte setzte. Nur durch einen, wie er selbst sagte, "schmutzigen" Trick trug er bei der Küchen-Competition "Klau am Bau" den Sieg davon.

Henssler mogelt bei Spiel im Sommerspecial in Magdeburg

Er und die Promis mussten in einer Art "Karton-Jenga" aus einem Pappkisten-Turm abwechselnd Kartons entfernen. Doch die Spielregeln hatten einen Kniff: Verlierer wurde das Team, in dessen Spielzeit entweder der Turm umkippt oder ein weiterer Karton aus dem Turm fällt und den Boden berührt.

Diese Absprache nutzte Henssler aus: Als der Karton-Turm schon ziemlich wacklig war, entfernte er eine Pappkiste aus dem Stapel, rannte zu seiner Glocke und klingelte, bevor ein weiterer Karton den Boden berührte. Mit diesem Trick holte der 51-Jährige sich den Sieg und drei weitere Punkte.

Auch interessant: Sommerspecial in Magdeburg: Darum gibt es für Steffen Henssler Buhrufe

Das nahmen die Promis noch gelassen, doch beim Zubereiten der Hauptspeise herrschte dann Aufregung im Team der prominenten Hobbyköche. Nicht einmal eine Minute standen die Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer am Grill, da ertönte ein Schrei und Blut floss. Bielendorfer hatte sich in den Finger geschnitten. "Oh Gott, da ist ja die halbe Fingerkuppe ab", kommentierte Moderatorin Laura Wontorra.

Notärztin Carola Holzner, bekannt aus den sozialen Medien unter dem Namen "Doc Caro", leistete sofort erste Hilfe, legte einen Verband an. Nach wenigen Minuten konnte Bielendorfer weiter kochen. Sein Podcast-Kollege Cosar verbrannte sich dann noch am Grill – am Ende aber standen vor der Jury türkische Würstchen und Kartoffeltaschen.

Aufregung über Jury-Urteil: Henssler streckt in der Kochsendung Po in die Kamera

Und die sorgten für die nächste Aufregung. Denn Juror Reiner Calmund war nicht übermäßig begeistert: "Ist keine Kochkunst", urteilte er. Zwar habe ihm der blaue Teller besser geschmeckt, aber insgesamt gebe er ein Unentschieden.

Lesen Sie auch: Diese Promis treten noch beim Sommerspecial gegen Steffen Henssler an

Genau diese Aussage empörte nun Henssler: Er stürzte aufgebracht in Richtung Jury: "Aber dir hat doch blau besser geschmeckt", rief er erzürnt. Dann kommentierte er das Unentschieden noch mit "am Arsch", zog seine Hose ein paar Zentimeter nach unten und streckte seinen Po in Richtung Kamera.

Danach wurde es wieder etwas gesitteter in der Sendung. Nach dem Dessert, bei dem Henssler und Holzner Pfirsich mit Himbeersauce und Schokoplätzchen zubereiteten, stand fest: Henssler hatte nach zwei Unentschieden und zwei Siegen in den Kochgängen auch diese Sendung für sich entschieden.